Trabzonspor’dan sezona kupalı veda

Trabzonspor, 2025-26 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu mutlu sonla tamamladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde finale kadar başarılı bir performans ortaya koyan bordo mavililer, finalde de oyun üstünlüğünü büyük bölümde elinde tutarak kupaya uzandı. Karşılaşma sonrası futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, bordo mavili takım sezonu kupayla kapatmanın coşkusunu doyasıya kutladı.

DENGELİ OYUN, ETKİLİ SONUÇ

Trabzonspor final mücadelesinde topa sahip olma oranında yüzde 51'e 49 üstünlük kurarken, ikili mücadelelerde de rakibine karşı 52'ye 47 üstünlük sağladı. Bordo-mavililer hava topu mücadelelerinde de 15'e 14 üstünlük yakalayarak özellikle fiziksel mücadelede oyunun içinde kaldı.

ORTA SAHADA FOLCARELLI VE NWAIWU ETKİSİ

Trabzonspor'da orta saha hattında Folcarelli ve Nwaiwu mücadele gücüyle dikkat çekti. Sahipsiz top kazanımında Nwaiwu 7 kez ile takımın en etkili ismi olurken, Folcarelli 6 kezle katkı verdi. Bordo mavililer özellikle ikinci toplarda gösterdiği dirençle oyunun kontrolünü büyük bölümde elinde tuttu.

BOUCHOUARI VE MUÇİ SAVUNMADA DA ÖNE ÇIKTI

Top kapma istatistiklerinde Bouchouari yüzde 100 başarıyla 4 top kazanırken, Muçi de hem hücumdaki hareketliliği hem de savunma katkısıyla dikkat çekti. Pas aralarında Savic, Folcarelli, Zubkov ve Bouchouari'nin katkısı Trabzonspor'un geçiş oyunlarında rakibini durdurmasını sağladı.

ONUACHU HAVA TOPLARINDA ETKİLİYDİ

Final maçında hava toplarında Onuachu ön plana çıktı. Nijeryalı futbolcu 12 hava topu mücadelesinin 6'sını kazanırken, takımının hücumda uzun toplarla çıkışlarında önemli rol oynadı. Savic ve Mustafa Eskihellaç da hava toplarındaki katkılarıyla dikkat çekti.

HÜCUMDA ETKİLİ GEÇİŞLER

Trabzonspor'da Zubkov ve Pina hücum geçişlerinde etkili görüntü ortaya koydu. Üçüncü bölgedeki pas isabet yüzdesinde Pina yüzde 93 ile öne çıkarken, Muçi yüzde 77, Bouchouari yüzde 75 isabet oranı yakaladı. Bordo mavililer özellikle hızlı hücum geçişlerinde rakip savunmayı zorladı.

KUPAYA UZANAN TAKIM TRABZONSPOR

Karşılaşma boyunca oyunun birçok bölümünde kontrolü elinde tutan Trabzonspor, final atmosferini daha iyi yöneten taraf oldu. Bordo-mavililer, sezon boyunca yaşadığı iniş çıkışlara rağmen Türkiye Kupası'nı kazanarak taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı.

FATİH TEKKE AİLESİYLE KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, final maçının ardından büyük sevinç yaşadı. Bordo mavili takımın başında teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupasını kazanan Tekke, kupa töreni sonrası eşi ve çocuklarıyla birlikte şampiyonluk coşkusunu paylaştı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Tekke ailesi, kupa ile birlikte anı fotoğrafı çektirirken duygusal anlar da yaşadı.

