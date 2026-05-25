1 sevinç 1 hüzün

Dünya Kupası
hazırlıklarına devam eden Milli Takım
, Avrupa'da sezonun bitmesiyle tam kadro çalışmalara başlayacak. Önceki gün ikili mücadelede diz ile baldırının arasında esneme hisseden Kerem, acı içerisinde idmanı yarıda bırakmıştı. Tedavisi başlanan oyuncuyu teknik direktör Montella, İstanbul etabında riske atmayacak. 10 gün sahalardan uzak kalacak Kerem, hazırlık maçlarından da olmayacak.
Sakatlığı bulunan Kenan da özel program eşliğinde çalışacak. Tek sevindirici gelişme Arda Güler
'de yaşandı. 1 aydır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan milli yıldızın kampa iyileşerek gelecek olması moral oldu. Hazırlık maçlarında görev alabileceği aktarıldı. Montella'nın antrenmanlarda oyuncularından dikkatli olmalarını istediği, en ufak ağrı şikâyetinde kendilerini zorlamadan sağlık ekibine kontrole gitmelerini söylediği aktarıldı.