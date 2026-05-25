Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Futbol Takımı, 10 eksikle çalıştı!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 19:24 Son Güncelleme: 25.05.2026 19:27

A Milli Futbol Takımı, 10 eksikle çalıştı!

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. Gerçekleştirilen antrenmanda 10 futbolcu yer almadı.

AA Futbol
A Milli Futbol Takımı, 10 eksikle çalıştı!
  • ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına devam etti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde durulduğu bildirildi.

Takımda Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu da sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz yerinde takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarınki saha testlerinin ardından 2 gün izin yapacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI #VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ALTAY BAYINDIR #FERDİ KADIOĞLU #ZEKİ ÇELİK #ARDA GÜLER #KENAN YILDIZ #MERİH DEMİRAL #MUSTAFA ESKİHELLAÇ #HAKAN ÇALHANOĞLU #KEREM AKTÜRKOĞLU #2026 FIFA DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
A Milli Futbol Takımı, 10 eksikle çalıştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA