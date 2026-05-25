A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki kamp yeri belli oldu!

Giriş Tarihi: 26.05.2026 01:38

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala milli takımların ana kamp eğitim alanları da belli oldu. Turnuvada D Grubu'nda sahne alacak A Milli Takım'ın ana kamp eğitim alanı Arizona Eyaleti'nde yer alan Mesa şehrindeki Arizona Athletic Grounds Tesisleri oldu.

Kolombiya, İran, Güney Kore, Meksika, Güney Afrika, Tunus ve Uruguay'ın ana kamp eğitim alanları Meksika'da; Kanada ve Panama'nın Kanada'da da olurken kalan 39 takım ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alacak.



Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'da sona erecek.

Ay-yıldızlılar, turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Grup maçlarının bir bölümü Kanada'da, diğerleri ise ABD'de oynanacak.

