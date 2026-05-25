Aziz Yıldırım: Önce iki santrfor alacağım

Fenerbahçe
Başkan Adayı Aziz Yıldırım
, FBİAD etkinliğinde yaptığı konuşmada hem kulübün mali yapısına hem de transfer planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, mali konulara dikkat çekerken şunları söyledi: "Ben ibra edeceğim ama seçilir de yönetime gelirsek, bütün hesapları yani 2018 Aziz Yıldırım hesapları dahil olmak üzere inceleteceğim. İbra etmemek kulüpte yeni bir yol açar. Bu tehlikeli. 2018'de bizi Sportif A.Ş.'de ibra etmediler. 2 sene bekledik. Önce iki tane santrfor alacağız. Ondan sonra 4 oyuncu daha alacağız ve böylece 6 oyuncuyla ana iskeleti tamamlamış olacağız."