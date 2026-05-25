Beşiktaş, Nuno Espirito Santo’yu gündemine aldı!

Teknik direktör arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir ismi aldığı aktarıldı.
TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın West Ham United'ı çalıştıran 52 yaşındaki Nuno Espirito Santo ile ilgilendiği kaydedildi.
Öte yandan A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın teknik direktörlük görevi için çalışmalarını yurt dışında sürdürdüğü belirtildi.
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen'in sabah saatlerinde yurt dışına gideceği vurgulandı.
Nuno Espirito Santo'nun West Ham United ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.