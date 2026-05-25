Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor, Barış Gök ile sözleşme uzattı!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 16:59

Bursaspor, Barış Gök ile sözleşme uzattı!

1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Barış Gök ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İHA
Bursaspor, Barış Gök ile sözleşme uzattı!
  • ABONE OL
Yeni sezon öncesinde bütçe disiplinini sağlayan ve transfer perdesini Juergen Elitim hamlesiyle açan Bursaspor, iç transferde de adımlarını sıkılaştırıyor. Yeşil beyazlı yönetim, mevcut kadronun istikrarlı isimlerinden profesyonel futbolcu Barış Gök ile yeniden anlaşma sağladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Kulüp tarafından paylaşılan resmi mesajda, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Barış Gök ile sözleşme yenilemiştir. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURSASPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor, Barış Gök ile sözleşme uzattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA