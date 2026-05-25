Ertuğrul Doğan: Trabzonspor’a yakışan başarıları hedefliyoruz!

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynama hakkı elde etti. Bordo-mavililerde kazanılan kupa sonrası Başkan Ertuğrul Doğan bir açıklamada bulundu.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un resmi internet sitesindeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Trabzonsporlular; Geride bıraktığımız sezonu, camiamız için büyük anlam taşıyan Türkiye Kupası'yla taçlandırmanın gururunu hep birlikte yaşadık. Bu başarı; yalnızca sahada mücadele eden futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve yönetimimizin değil, her koşulda takımının yanında duran büyük Trabzonspor taraftarının eseridir.

Şimdi önümüzde yeni bir sezon, yeni hedefler ve hep birlikte yazacağımız yeni bir hikaye var. Fatih Tekke hocamızla birlikte, büyük Trabzonspor yürüyüşünün henüz ilk adımlarını atıyoruz. Bu yolun kolay olmadığını ve bu yürüyüşün zorluklarla geçeceğini hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan başarıları hedefliyoruz.

Bu nedenle siz değerli taraftarlarımızı, satışa çıkardığımız 2026-2027 sezonu kombinelerini alarak bu büyük yürüyüşe ortak olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük gücümüz sizsiniz. Gelin, yeni sezonun hikayesine ortak olun, bu hikayeyi hep birlikte yazalım."

