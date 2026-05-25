Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaret eden başkan adayı Hakan Safi, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Kulüp üyeleri ve taraftarlar için farklı projeler üreteceğini anlatan Safi, "İnşallah çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri utandırmasın. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Fenerbahçe büyük bir kulüptür, bu takıma gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. Biz de onun için buralara talip olduk. İştahımızla, yeteneğimizle, cesaretimizle, maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyoruz" dedi.

'HEM PARA HEM AKIL KOYACAĞIZ'

Tesislerinde de Fener kongre üyeleri platformu üyeleri ile buluştu. Safi, "Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bize 'yıldız oyuncu alamazsınız' diyorlar. Alacağız emin olun. Bizler sadece ortaya para koymaya değil, akıl koymaya da geliyoruz" dedi.

HAKAN SAFİ A SPOR'DA PROJELERİNİ ANLATACAK

Sarı-lacivertli kulüpte seçim için geri sayım başlarken çalışmalarını hızlandıran Hakan Safi, bugün A Spor'da hedeflerini ve projelerini anlatacak. Saat 19.00'da başlayacak 'Gündem Özel' programında canlı yayında hem ekibini bir kez daha tanıtacak olan hem de Fenerbahçe'ye dair planlarını açıklayacak olan Safi, camianın merak ettiği soruları yanıtlayacak.