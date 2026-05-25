Fırtına’da değişim vakti

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı, Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. Bordo-mavililer, hem dinamik hem de güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. +4'e uyan 6 oyuncudan en az 3'ü olan Pina, Batagov ve Nwaiwu'yu tutacak Fırtına, gerekirse 1 kontenjan oyuncusu alacak. Eğer reddedilemeyecek teklifler gelirse değerlendirilecek. Orta sahaya tecrübe katması için transfer edilen Ruslan Malinovskyi'nin yanı sıra Savic, Folcarelli, Bouchouari, Muçi ve Onuachu ile devam edilecek. Andre Onana'yı ise Manchester United'dan yeniden kiralamak için görüşmeler olumlu ilerliyor.

KİRALIKTAN DÖNENLER GİDECEK

Kalacaklar kadar ayrılacak isimler de önemli yer tutuyor. Oulai ile Chelsea, Tottenham ve Benfica yakından ilgileniyor. Trabzonspor yönetiminin beklentisi tam 35 milyon Euro. Zenit ve Benfica'nın takip ettiği Felipe Augusto'nun da satış ihtimali yüksek. Zubkov'un ise 6 milyon Euro'ya gitme yolu açık. Ayrıca kiralıktan dönen Lundstram, Mendy ve Cham bonservisiyle elden çıkarılacak.

HÜCUMA GÜÇ GELECEK

Nwakaeme ve Visca'nın vedasından sonra hücum hattı da yenilenecek. Yabancı kontenjanındaki boşluklar direkt ilk 11 oyuncusu olacak. Trabzonspor, 1 forvet, kaliteli 2 kanat ve 1 bek istiyor. Eldeki 7 yabancının üzerine eklenecek bu 4 takviye kadroKerem Aktürkoğlu'nun nun iskeletini meydana getirecek.