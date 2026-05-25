Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fırtına’da değişim vakti
Giriş Tarihi: 25.05.2026

Fırtına’da değişim vakti

Trabzon, kadrosunu 10+4 yabancı kuralına göre şekillendiriyor. Oulai’den 35 milyon Euro bekleyen bordo-mavili takım, Augusto ve Zubkov’un da satışını düşünüyor. Malinovskyi’nin yanı sıra 4 takviye daha planlanıyor

YUNUS EMRE SEL
  • ABONE OL

Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı, Trabzonspor yönetimini harekete geçirdi. Bordo-mavililer, hem dinamik hem de güçlü bir kadroyla girmeyi planlıyor. +4'e uyan 6 oyuncudan en az 3'ü olan Pina, Batagov ve Nwaiwu'yu tutacak Fırtına, gerekirse 1 kontenjan oyuncusu alacak. Eğer reddedilemeyecek teklifler gelirse değerlendirilecek. Orta sahaya tecrübe katması için transfer edilen Ruslan Malinovskyi'nin yanı sıra Savic, Folcarelli, Bouchouari, Muçi ve Onuachu ile devam edilecek. Andre Onana'yı ise Manchester United'dan yeniden kiralamak için görüşmeler olumlu ilerliyor.

KİRALIKTAN DÖNENLER GİDECEK
Kalacaklar kadar ayrılacak isimler de önemli yer tutuyor. Oulai ile Chelsea, Tottenham ve Benfica yakından ilgileniyor. Trabzonspor yönetiminin beklentisi tam 35 milyon Euro. Zenit ve Benfica'nın takip ettiği Felipe Augusto'nun da satış ihtimali yüksek. Zubkov'un ise 6 milyon Euro'ya gitme yolu açık. Ayrıca kiralıktan dönen Lundstram, Mendy ve Cham bonservisiyle elden çıkarılacak.

HÜCUMA GÜÇ GELECEK
Nwakaeme ve Visca'nın vedasından sonra hücum hattı da yenilenecek. Yabancı kontenjanındaki boşluklar direkt ilk 11 oyuncusu olacak. Trabzonspor, 1 forvet, kaliteli 2 kanat ve 1 bek istiyor. Eldeki 7 yabancının üzerine eklenecek bu 4 takviye kadroKerem Aktürkoğlu'nun nun iskeletini meydana getirecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına’da değişim vakti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA