Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer oldu!

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Galatasaray altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da oynayan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2022-23 sezonunda da formamızı giyen deneyimli file bekçisi Kocaelispor ve Gaziantep FK'da da görev yaptı.

Alt yaş kategorilerde milli formayı da terleten Batuhan Şen'e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."