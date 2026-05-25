Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer oldu!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 14:43 Son Güncelleme: 25.05.2026 14:46

Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer oldu!

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer oldu!
  • ABONE OL

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Galatasaray altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da oynayan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2022-23 sezonunda da formamızı giyen deneyimli file bekçisi Kocaelispor ve Gaziantep FK'da da görev yaptı.

Alt yaş kategorilerde milli formayı da terleten Batuhan Şen'e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."

#KOCAELİSPOR #GAZİANTEP FK #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’dan Karagümrük’e transfer oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA