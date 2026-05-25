Haziran’da gaza basıyor!

İki sene daha başkan seçilen Dursun Özbek
, yeni yönetimiyle 1 Haziran''da işbaşı yapacak. Haftaya pazartesi günü mazbatasını alacak Özbek başkanlığındaki yönetim, 4 Haziran Perşembe günü Anıtkabir'i ziyaret edecek. Yeni dönemde başkan yardımcısı olacak Abdullah Kavukcu, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte transfer planlamasını yapacak.
Başkan Dursun Özbek de bizzat transfer sürecini yönetecek. Özbek bir yandan Aslantepe Vadisi projesiyle ilgilenirken, Kavukcu ise diğer yandan Mağazacılık A.Ş.'nin halka arz işlemini gerçekleştirecek. Basketbol şubesi, yönetime yeni giren Mert Çetinkaya'ya teslim edilecek.