Hoca da yıldızlar da açıklanacak!

F.Bahçe camiası, başkanlık seçimi için geri sayımda. Aziz Yıldırım
ile Hakan Safi
, 6-7 Haziran'daki genel kurul için çalşımalarını sürdürürken Safi, transfer için adımlarını üyelere anlatacağını söyledi. İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini ile sık sık görüşen ve dün İstanbul'da buluşan Safi, seçim gününden önce planlarını ve getireceği yıldızları tek tek açıklayacağı bildirildi. Öncelikle temasta olduğu teknik direktörü duyurarak ilk adımı atmaya hazırlanan Safi, ardından ise 4 büyük yıldızı bir bir verecek. Şampiyonluk yolunda yenilenmiş bir kadro ile takımı kuracağını vurgulayan Safi, ses getirecek 4 yıldızı da seçimin ardından İstanbul'a getirip taraftarın yüzünü güldürmek istiyor.