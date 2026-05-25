Hoş geldin Çorum FK

Trendyol Süper Lig'e çıkan son takım dün belli oldu. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 2-0 kazanan Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı-siyahlılar, Serdar Gürler'in 37. dakikadaki şık kafasıyla üstünlüğü buldu. İkinci yarıya da istekli başlayan Uğur Uçar'ın takımı, 53'te Mame Thiam ile farkı açtı. Esenler Erok, Cavare ile 66'da durumu 2-1'e getirse de gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. 90+3'te Esenler'de Kanga, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Normal sezonu 4. sırada bitiren Çorum, play-off ilk turunda Keçiörengücü'nü (1-0), yarı finalde de Bodrum FK'yı (2-1) saf dışı bırakmıştı. Esenler Erok'un Süper Lig hayali ise gelecek sezona kaldı.

'ÇORUM HALKINA ARMAĞAN OLSUN'

Teknik direktör Uğur Uçar, 26. haftada devraldığı Çorum FK'da imkânsızı başardı. Takımın başında çıktığı 16 maçta 11 galibiyet-3 beraberlik elde ederken sadece 2 yenilgi aldı. Maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı. Çorum FK'yı play-off'a taşıyarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkardı. Uğur Uçar maç sonu "Sabah akşam analiz yaptık. Çorum halkına armağan olsun. Doğru planlamayla maç maç gideceğiz" diyerek sevincini yaşadı.

BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihinde ilk kez Süper Lig'e adını yazdıran Çorum'u şu sözlerle kutladı: "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak bu yıl Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum FK'yı ve tüm Çorumlu kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum."

ŞEHİRDE BAYRAM VAR

Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesiyle şehirde şampiyonluk doyasıya kutlandı. Çorum'da sokaklar bayram yerine döndü.