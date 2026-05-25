Hull City'de Acun Ilıcalı'dan transfer sözleri!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 18:59

Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 1-0 mağlup eden ve Premier Lig'e yükselen Hull City şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi.

Hull City şehirde taraftarıyla birlikte üstü açık otobüsle Premier Lig'e yükselmeyi kutladı.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, kutlamalar sırasında açıklamalarda bulundu.

Sezon içerisindeki eleştirilere cevap veren Acun Ilıcalı, "Bizi en zayıf takım olarak görüyorlardı. Gerçekte ise en güçlü takım bizdik" dedi.

Sky Sports'a konuşan Acun Ilıcalı transfer sorusuna, "Tabi ki para harcayacağız. Biz şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bu çocuklar bizim kahramanımız" şeklinde cevap verdi.

Hakan Kurt - Editör
