Kolombiya’nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Davinson Sanchez kararı

Kolombiya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu netlik kazandı.
Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Camilo Vargas, Alvaro Montero, David Ospina
Defanslar: Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, Willer Ditta, Santiago Arias, Deiver Machado, Yerry Mina
Orta sahalar: Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Richard Rios, Juan Fernando Quintero, Gustavo Puerta, Kevin Castano, James Rodriguez, Jaminton Campaz
Hücumcular: Luis Diaz, Jhon Cordoba, Luis Suarez, Juan Camilo Hernandez, Carlos Andres Gomez