Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Davinson Sanchez kararı
Giriş Tarihi: 25.05.2026 20:55

2026 Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Kolombiya Milli Takımı’nın kadrosu açıklandı.

Kolombiya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu netlik kazandı.

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna Galatasaray'dan Davinson Sanchez de davet edildi.

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Camilo Vargas, Alvaro Montero, David Ospina

Defanslar: Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica, Willer Ditta, Santiago Arias, Deiver Machado, Yerry Mina

Orta sahalar: Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Richard Rios, Juan Fernando Quintero, Gustavo Puerta, Kevin Castano, James Rodriguez, Jaminton Campaz

Hücumcular: Luis Diaz, Jhon Cordoba, Luis Suarez, Juan Camilo Hernandez, Carlos Andres Gomez

