Leipzig Stadı, UEFA Konferans Ligi finaline hazırlanıyor

Almanya'nın Leipzig kentinde şehir ile aynı adı taşıyan stat, UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

Organizasyon için hazırlıkların devam ettiği stadyum, kapılarını 2004 yılında açtı.

Alman futbolunun son yıllardaki çıkış yapan takımlarından Leipzig'e ev sahipliği yapan stat, yerel maçlarda 47 bin 800, Avrupa karşılaşmalarında ise yaklaşık 45 bin kişilik kapasiteye sahip.

Leipzig Stadı, yakın zamanda ise 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 4 maçta misafirlerini ağırladı.

AÇILIŞI 2004'TE YAPILDI

Zentral Stadı'nın yerine 2000'de inşasına başlanan Leipzig Stadı'nın yapımı, 2004 yılında tamamlandı.

Almanya'nın 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması stadın yapımını hızlandırdı. Stat, 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2006 FIFA Dünya Kupası ve 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) maçlarına ev sahipliği yaptı.

2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülük maçı dahil 3 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'nda ve EURO 2024'te ise 4'er karşılaşma Leipzig Stadı'nda oynandı.

Leipzig Stadı, 5 Haziran 2013'te Almanların efsane futbolcusu Michael Ballack'ın da jübile maçına ev sahipliği yaptı.

BEŞİKTAŞ, 2017'DE KONUK OLDU

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda Leipzig Stadı'nda RB Leipzig ile karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. ve son maçında Leipzig'e konuk olan siyah-beyazlılar, rakibini Alvaro Negredo ve Anderson Talisca'nın golleriyle 2-1 yendi.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grubunu lider tamamlayan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı.

UNUTULMAZ AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Leipzig Stadı, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turunda oynanan unutulmaz Avusturya-Türkiye maçına ev sahipliği yaptı.

Gruplarından çıkmayı başaran iki ekip son 16 turunda eşleşirken ay-yıldızlılar, Merih Demiral'ın attığı 2 golle maçı 2-1 kazanıp çeyrek finale çıktı.

Leipzig kentinde aynı ismi taşıyan statta oynanan maçın uzatma dakikalarında milli kaleci Mert Günok'un çizgi üzerinde çıkardığı top ise uzun süre hafızalardan silinmedi.

KONSERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Leipzig Stadı, futbol maçlarının yanı sıra yıl içinde sık sık konser alanı olarak kullanılıyor.

Stat, yüksek kalitede akustik sağlayacak şekilde tasarlanan son teknoloji ürünü çatısıyla dikkati çekiyor.

Coldplay, Depeche Mode, Bon Jovi, Tina Turner, AC/DC, Bruce Springsteen, Pink, Paul McCartney ve Genesis yıllar boyunca statta konser veren sanatçılar arasında yer aldı.