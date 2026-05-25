Lille, Göztepe’den Juan’ın transferinde ısrarcı!

Önceki sezon Romulo'yu parlatıp Brezilyalı golcüyü Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon euroya satan sarı-kırmızılılar, bu yaz döneminde de Juan'ı uğurlamaya hazırlanıyor. Ara dönemde Juan'ı satmayan Sport Republic şirketinin, tıpkı Romulo'da olduğu gibi futbolcuyu yüksek bir bedel karşılığında vereceği kaydedildi.

Fransız ekibi Lille'in bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken, Avrupa'da birçok takımın da Juan'ı istediği belirtildi. Juan Silva, ilk senesinde Göztepe'de 26 Süper Lig maçına çıktı. Toplam 1665 dakika süre alan Juan, 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Brezilyalı golcü, geride bıraktığımız sezonda ise kariyer rekoru kırdı. Göz-Göz'de 32 maçta 2591 dakika forma giyen Juan, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

