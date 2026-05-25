Nicolo Zaniolo Udinese’ye veda etti!

Galatasaray'ın Udinese'ye satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma dönecek. İtalyan oyuncu, Udinese için veda paylaşımı yaptı.

Nicolo Zaniolo yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yılın başında bana bu sezonu nasıl hayal ettiğimi sorsalar, tam da bu şekilde tarif ederdim.

Kendimi evimde hissettiren, futbol oynama isteğimi geri kazandıran ve her gün gülümseyerek sahaya gitmenin mutluluğunu yaşatan bir yer buldum.

Saha dışında da bu muhteşem şehir bana ikinci oğlum Leonardo'yu ve hayatımın kadınıyla evliliğimi hediye etti! Ne diyebilirim ki... Her şey harika ve mükemmeldi! Şimdi biraz hak ettiğim tatili yapıp daha daha güçlü bir şekilde geri döneceğim çünkü ulaşmam gereken ve en azından bu yıl için askıda kalan birçok hedef var!

Teşekkürler Udine ve teşekkürler Udinese, 2-3 ay önce de söylediğim gibi kalbime girdiniz ve ne olursa olsun oradan asla çıkmayacaksınız!"