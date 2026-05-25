Okan Buruk ‘kalsın’ demedi

TFF'nin yabancı kuralını 10+4 şeklinde açıklaması üzerine Galatasaray
, transferde frene bastı ve Mauro İcardi
'nin cevabını beklemeye başladı. Başkan Dursun Özbek
, takımda kalmasını istediği İcardi'ye temsilcisi Elio Pino aracılığıyla teklifini iletmişti. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro kazanan Arjantinli'ye 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Japonya'ya tatile giden İcardi'nin ise hem ücret hem de süre alarak beklentisi daha yüksek. Talebinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki yıldız en az 2 senelik sözleşme isterken, menajeri de masadaki 4 milyon Euro'yu yeterli görmüyor. Okan Buruk'un 'kalmalı' şeklinde raporu olmadığı İcardi için Galatasaray cephesi teklifini revize etmeyecek.
Talipleri olan İcardi'nin ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.
İcardi, Galatasaray tarihinin 77 golle en çok gol atan yabancı oyuncusu.
Sarı-kırmızılı forma altında 0.57'lik gol karnesiyle dikkat çekiyor.
Kulüp kariyerinde 517 maça çıkarken 280 gol-68 asistin altına imza attı.
G.Saray'da 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.