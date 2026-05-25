Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Okan Buruk ‘kalsın’ demedi
Giriş Tarihi: 25.05.2026

Okan Buruk ‘kalsın’ demedi

Aslan’ın teklifi, İcardi’nin beklentilerinin uzağında. Galatasaray’ın 4 milyon Euro’luk önerisi İcardi’nin menajerine yeterli gelmedi. Tatile çıkan Okan Buruk da “Kalmalı” diye rapor vermedi

MEHMET ÖZCAN
  • ABONE OL
TFF'nin yabancı kuralını 10+4 şeklinde açıklaması üzerine Galatasaray, transferde frene bastı ve Mauro İcardi'nin cevabını beklemeye başladı. Başkan Dursun Özbek, takımda kalmasını istediği İcardi'ye temsilcisi Elio Pino aracılığıyla teklifini iletmişti. Sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro kazanan Arjantinli'ye 4 milyon Euro bütçe ayırdı. Japonya'ya tatile giden İcardi'nin ise hem ücret hem de süre alarak beklentisi daha yüksek. Talebinin 7 milyon Euro olduğu öğrenildi. 33 yaşındaki yıldız en az 2 senelik sözleşme isterken, menajeri de masadaki 4 milyon Euro'yu yeterli görmüyor. Okan Buruk'un 'kalmalı' şeklinde raporu olmadığı İcardi için Galatasaray cephesi teklifini revize etmeyecek. Talipleri olan İcardi'nin ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

İcardi, Galatasaray tarihinin 77 golle en çok gol atan yabancı oyuncusu.
Sarı-kırmızılı forma altında 0.57'lik gol karnesiyle dikkat çekiyor.
Kulüp kariyerinde 517 maça çıkarken 280 gol-68 asistin altına imza attı.
G.Saray'da 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#OKAN BURUK #GALATASARAY #MAURO İCARDİ #DURSUN ÖZBEK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Okan Buruk ‘kalsın’ demedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA