Primleri Las Vegas!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City
, Premier Lig
'e yükselirken kutlamalar için adres Las Vegas
olarak belirlendi. Ilıcalı, daha önce oyunculara verdiği parti sözünü yerine getireceğini açıklarken tüm takımı Las Vegas'a göndereceğini, kendisinin ise gitmeyeceğini söyledi. Tüm takımın eğlenmesini istediğini belirten Ilıcalı, "Ben kutlamaları ailemle yapacağım" ifadelerini kullandı. The Sun'a konuşan Ilıcalı, "Las Vegas tatili, transfer bütçesini azaltır mı?" sorusuna ise gülerek "Belki bir hataydı ama iyi bir motivasyon oldu" yanıtını verdi.