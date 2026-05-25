Primleri Las Vegas!

Giriş Tarihi: 25.05.2026

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselirken kutlamalar için adres Las Vegas olarak belirlendi. Ilıcalı, daha önce oyunculara verdiği parti sözünü yerine getireceğini açıklarken tüm takımı Las Vegas'a göndereceğini, kendisinin ise gitmeyeceğini söyledi. Tüm takımın eğlenmesini istediğini belirten Ilıcalı, "Ben kutlamaları ailemle yapacağım" ifadelerini kullandı. The Sun'a konuşan Ilıcalı, "Las Vegas tatili, transfer bütçesini azaltır mı?" sorusuna ise gülerek "Belki bir hataydı ama iyi bir motivasyon oldu" yanıtını verdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#HULL CİTY #PREMİER LİG #LAS VEGAS

