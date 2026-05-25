Salah Fenerbahçe’ye ‘evet’ dedi

Fenerbahçe'de başkan adayları, yıldız transferi için rotasını Mohamed Salah'a çevirdi. Liverpool ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mısırlı yıldız için temas kurulurken başkan adaylarından birinin koltuğuna oturması halinde kesenin ağzını açacak ve F.Bahçe taraftarına dev transferi armağan edecek. Kariyerinde Fiorentina, Chelsea, Roma ve Liverpool gibi dev takımlar bulunan Mısırlı yıldız, 2017'de 40 milyon Euro'ya geldiği İngiliz ekibinde sayısız başarı kazanmıştı. 441 maçta sahaya çıkan ve 257 gol-122 asist ile oynayan Salah, bu sezon ise 40 mücadelede 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi. Premier Lig'de 4 kez krallık koltuğuna oturan, oyuncu 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 lig kupası kazanmayı başardı. Yıllık 20 milyon Euro'luk maaş beklentisi olan yıldız futbolcu ile prensipte el sıkışıldığı öğrenildi.

LEWA'YA TEKLİF YAĞIYOR

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili kritik bir karar aşamasına geldi. Barcelona ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki golcüye, farklı kıtalardan öneriler olduğu öğrenildi. Özellikle ABD ve Suudi Arabistan'dan 20 milyon Euro'luk teklifler alan futbolcunun kararı bekleniyor.