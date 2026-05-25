Sivasspor Divan Kurulu, TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler ile görüştü

Giriş Tarihi: 25.05.2026 10:43

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da başkan adayı çıkmamasının ardından kulübü devralan Divan Kurulu'nun başkanı Ali Yavuz ve üyeleri, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü.

AA
Kulübün açıklamasına göre, 19 Mayıs'taki genel kurul sonrasında divan kurulunda kalan Sivasspor'a yeni yönetim bulmak amacıyla başlatılan çalışmalar doğrultusunda AK Parti Gurup Başkanı Güler ile bir araya gelindi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'nin de yer aldığı toplantıda, Sivasspor Genel Kurulu ve sonrası ele alındı.

Yavuz, Sivasspor'un başarılı günlere tekrar kavuşması için Güler'den destek istedi.

Güler ise güçlü yönetim kurulu oluşturulması ve tüm iş insanlarının Sivasspor etrafında buluşması gerektiğini vurguladı.

