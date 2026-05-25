Türkiye - Kuzey Makedonya maçının öncelikli biletleri satışa çıktı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli satıştan son 1 yıl içinde milli takım taraftar kulübü kırmızı üyesi olanlar yararlanabilecek.

Genel satışlar ise yarın saat 16.00'da başlayacak. Biletler "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

