Türkiye - Kuzey Makedonya maçının öncelikli biletleri satışa çıktı!
Giriş Tarihi: 25.05.2026 21:49

2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynayacağı maçın öncelikli biletleri satışa sunuldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadı'nda Kuzey Makedonya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bir gün sürecek öncelikli satıştan son 1 yıl içinde milli takım taraftar kulübü kırmızı üyesi olanlar yararlanabilecek.

Genel satışlar ise yarın saat 16.00'da başlayacak. Biletler "www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
