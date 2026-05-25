Udinese, Gökhan İnler ile sözleşme uzattı!

Giriş Tarihi: 25.05.2026 18:13

Udinese'de görev yapan Gökhan İnler'in sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı açıklandı.

AA
İtalya Serie A ekibi Udinese, Gökhan İnler'in sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Udinese'den yapılan açıklamada "Kulüp, Gökhan'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığını ve önümüzdeki iki sezon boyunca Udinese'de teknik alan başkanı olarak görevine devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyar." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Aarau, Zürich, Udinese, Napoli, Leicester City, Beşiktaş, Başakşehir ve Adana Demirspor formalarını giyen Türk asıllı İsviçreli futbol adamı, Udinese'de 2024 yılından beri sportif direktör (Teknik alan sorumlusu) olarak görev yapıyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
