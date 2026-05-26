CANLI İZLE | Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi A Spor’da! İşte açıklamaları...

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da yapılacak seçime çevrildi. Kritik olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan adayı Hakan Safi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.
İŞTE HAKAN SAFİ'NİN AÇIKLAMALARI
"EKSİKLERİ HERKES GÖRÜYOR"
Hakan Safi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ben 1999'dan beri kongre üyesiyim. 2024'teki seçimlerde Ali Koç başkanımızla 15 ay çalıştık. 15 ay içinde kulüpte çalışmanın hem keyfini hem sorunlarını gördüm. Futbol takımının ne kadar önemli olduğunu da anladık. Fenerbahçe atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir dünya kulübü. Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde.
"ALACAĞIZ, GÖRÜŞÜYORUZ"
2018'de değerli rakibimiz ne diyordu, futbolcu olarak şunu alın bunu alın diyordu, şimdi FFP anlayışında nasıl olacak diyor. Ben de alacağız diyorum, görüşüyoruz, dün de bugün de görüştük diyorum. Bu oyuncuları Fenerbahçemize kazandıracağız. Forvete kazandıracağız. En basit 10 yaşındaki çocuk da herkes de görüyor eksiklerimizi. Rakiplerimizin forvet ve yedeğine baktığınızda, bizim de o kalitede topçu getirmemiz gerekiyor. O çalışmaları yapıyoruz.
"BAZI TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"
7 Haziran'daki seçimden önce çözeceğiz. Sevgili üyelerimiz sandığa, sorunlar çözülmüş şekilde sandığa gelecek. Paylaşacağımız isimler var, UEFA'nın kuralları var ama Fenerbahçemizin ağustos ayına bırakmayacağız. Fırsat transferi zamanı değil, Fenerbahçe'nin omurgasını doğru kurmasının zamanı. Buna gayret ediyoruz. Ağustosa sonra bakacağız. Top başı 20-21 Haziran'da olacak, 22-23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesi de var. Tüm planlama buna göre. Bayramdan sonra ufak ufak açıklayacağız.
"FENERBAHÇEME HİZMET ETMEK İSTİYORUM"
Ben de sokaklardan geldim. Sokaklarda büyüdük. Topumuz yoktu, taşı kağıda sarıp yalın ayakla top oynardık. Sokağın tozunu yuttuk. Sokakta ticaret yaparak geldim. Kasımpaşa'dan geldim. Hayatım zorluklardan geldi. Fırsatlara ve çok çalışmaya özen gösterdim. Tırnaklarımı kazıyarak geldim. Sokaktan gelmekle de övünüyorum. Bu vatanın evladıyım. Cesaretliyim, hırslarım var, iştahım var. Kendime göre iyi eğitim aldım.
Ticari hayatta başarılı olduğum modelleri Fenerbahçe'de uygulamak istiyorum. Yönetici olduğum 15 ayda icracı değildim, başka sorumluluklarım vardı. Ben başkanlık yapabileceğime inandım. Aday oldum, kimse yokken aday oldum. Sürecin en başına dönerseniz her koşulda adayım dedim. İstesem 3 sene daha beklerdim. Benim de hizmet etmeye ihtiyacım vardı Fenerbahçe'ye. En güçlü şeyimiz hayallerimiz, iştahımız, hayallerimiz. Maddiyat da önemli. Kongre üyelerimizin teveccühünü gördüğümde daha da hırslanıyorum. Bir an önce kavuşmak, güzel şeyler sunmak istiyorum. Gençliğimle, heyecanımla, cesaretimle Fenerbahçeme hizmet etmek istiyorum."