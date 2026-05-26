CANLI İZLE | Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi A Spor’da! İşte açıklamaları...

"ALACAĞIZ, GÖRÜŞÜYORUZ"

2018'de değerli rakibimiz ne diyordu, futbolcu olarak şunu alın bunu alın diyordu, şimdi FFP anlayışında nasıl olacak diyor. Ben de alacağız diyorum, görüşüyoruz, dün de bugün de görüştük diyorum. Bu oyuncuları Fenerbahçemize kazandıracağız. Forvete kazandıracağız. En basit 10 yaşındaki çocuk da herkes de görüyor eksiklerimizi. Rakiplerimizin forvet ve yedeğine baktığınızda, bizim de o kalitede topçu getirmemiz gerekiyor. O çalışmaları yapıyoruz.

"BAZI TRANSFERLERİ AÇIKLAYACAĞIZ"

7 Haziran'daki seçimden önce çözeceğiz. Sevgili üyelerimiz sandığa, sorunlar çözülmüş şekilde sandığa gelecek. Paylaşacağımız isimler var, UEFA'nın kuralları var ama Fenerbahçemizin ağustos ayına bırakmayacağız. Fırsat transferi zamanı değil, Fenerbahçe'nin omurgasını doğru kurmasının zamanı. Buna gayret ediyoruz. Ağustosa sonra bakacağız. Top başı 20-21 Haziran'da olacak, 22-23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesi de var. Tüm planlama buna göre. Bayramdan sonra ufak ufak açıklayacağız.