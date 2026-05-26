Nefes kesen yolculuk!

Süper Lig'e son yükselen takım Çorum FK olurken 1997'de başlayan yolculuk 2026'da Türk futbolunun en üst liginde devam edecek. 1997'de Çorum Belediyespor adı ile kurulan ve amatör liglerde mücadele eden ekip, 2011-12'de Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak profesyonel lige yükseldi. 2014'te kırmızı-siyah renkleri kabul eden ve yeniden yapılanmaya giren Çorum FK, 2018'de Yeni Çorumspor oldu. 2018- 19 sezonunda 2. Lig'e çıkan takım, 2019'da Çorum FK adını aldı. 2022-23 sezonunu 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonlukla kapatan kırmızı-siyahlılar 2023-24'te play-off hattında sezonu bitirirken 2025- 26'da Uğur Uçar yönetiminde Süper Lig'e çıkarak tarihinde bir ilki başardı.

ÇORUM UYUMADI

ESENLER Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig bileti alan Çorum FK'nın zaferi kentin sokaklarında doyasıya kutlandı. Halk bitiş düdüğü ile birlikte araçları ile şehirde konvoylar yaparken meydanlarda ise şarkılar söylendi.