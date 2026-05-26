Ronaldo’nun istediği oldu: JESUS kaldı

AL-NASSR ile Suudi Arabistan'da şampiyonluk sevinci yaşayan Jorge Jesus'un geleceği belli oldu. Takımdan ayrılacağı konuşulan hatta yarım kalan hikâyesini tamamlamak için F.Bahçe'ye döneceği iddia edilen Portekizli teknik adam, Al-Nassr ile devam kararı aldı. Suudi Arabistan ekibinde bir yıl daha görev yapacak olan Jesus'un kararında takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun ısrarlı tavsiyesinin etkili olduğu belirtildi.
Jesus, geçtiğimiz günlerde "Portekiz, Brezilya, Fenerbahçe ve Al Hilal'de kupalar kazandım. Sadece Fenerbahçe'de şampiyon olamadım. Belki de orada bitmemiş bir hikâyem vardır. Bu da ihtimallerden biri"
ifadelerini kullanmıştı.