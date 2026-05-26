Trabzonspor, Onana’dan vazgeçmiyor!

Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:12

Trabzonspor'un sezon başında kiraladığı Andre Onana'nın sözleşmesi sona erdi. Bordo-mavili yönetim, Manchster United'a dönen yıldız oyuncuyu yeniden transfer etmek adına İngilizlerle masaya oturacak.

Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın Trabzonspor'la olan kiralık sözleşmesi bitti...

30 yaşındaki eldiven sosyal medya hesabı üzerinden bordo- mavili camiaya seslenip, "Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için her şeyin en iyisini diliyorum" açıklamasını yaparken, "Kesin olarak gidiyor mu?" endişesini de beraberinde getirdi. Trabzonsporlu kurmaylar, oyuncunun kiralık sözleşmesinin resmi olarak kağıt üzerinde son bulması sebebiyle bu mesajı yayınladığını dile getirdiler.

TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Manchester United kulübüyle Onana'yı yeniden kiralamak adına masada olduklarını belirten yöneticiler, oyuncuyu önümüzdeki sezon da kadroda tutmak için tüm şartları zorluyor. İngiliz ekibiyle yürütülen sıkı pazarlıkların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Onana bu sezon Trabzonspor'da 34 maçta 42 gol yedi. 6 karşılaşmada kalesini kapattı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
