Barcelona, Anthony Gordon’ı transfer etmek üzere!

LaLiga devi Barcelona'da transfer çalışmalarında flaş bir hamleye hazırlanıldığı ortaya çıktı.
İspanyol devinin, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon ile ilgilendiği belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona ile Newcastle United arasındaki anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
Barcelona'nın Anthony Gordon için 70 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Sözleşmede 10 milyon euroluk bonus maddesi yer aldığı vurgulandı.
Öte yandan Barcelona ile Anthony Gordon arasında kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı ifade edildi.
25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezonda Newcastle United'da 46 maça çıktı ve 17 gol ile 5 asist üretti.
İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.