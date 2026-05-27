Boca, Delgado için yüksek uçtu!

Arjantin ekibi Boca Juniors'ın genç yeteneği Milton Delgado için masaya 8 milyon dolarlık dev bir teklifle oturan Trabzonspor, Arjantin kulübünden gelen olumsuz yanıtın ardından geri adım attı. Scout ekibinin canlı izleyip beğendiği oyuncu, yüksek maliyeti ve bordo-mavililerin öncelikli transfer hedefleri doğrultusunda beklemeye alındı. Güney Amerika ekibi indirim yapmayınca bordo-mavililer yeni teklif vermedi. 1.66 boyundaki oyuncu bu sezon 22 maçta 1 asist yaptı.

MİTHAT İÇİN CHAM ÖNERİSİ!

Trabzonspor, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını ağırlıklı olarak yabancı futbolcular üzerinden sürdürse de yerli alternatifler için de çalışmalar devam ediyor. Sezon bitmeden önce ismi gündeme gelen Mithat Pala için Çaykur Rizespor ile şu ana kadar yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmamıştı. Yönetim, kısa süre içerisinde bir karar vererek, 25 yaşındaki çok yönlü oyuncunun transferini olumlu ya da olumsuz sonuçlandırmak istiyor. İlk etapta Çaykur Rizespor'un istediği yüksek bonservis bedelini vermek istemeyen Trabzonspor, daha sonra ise komşu ekibin Muhammed Cham'ı takasta istemesi nedeniyle düşünme kararı almıştı.