Giriş Tarihi: 27.05.2026 22:02 Son Güncelleme: 27.05.2026 22:51

CANLI: Crystal Palace - Rayo Vallecano | UEFA Konferans Ligi'nde kupa sahibini buluyor

UEFA Konferans Ligi finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Avrupa'nın üç numaralı kupasını kazanmak için kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın detaylarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Leipzig Stadı'da karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR - DEVRE

CRYSTAL PALACE: 0

RAYO VALLECANO: 0

İLK 11'LER

Crystal Palace XI: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino; Mateta

Rayo Vallecano XI: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pathe Ciss, Chavarria; Valentin, Unai Lopez; Alvaro Garcia, Isi Palazon, De Frutos; Alemao.

Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetiyor. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapıyor. VAR koltuğunda ise İtalyan Marco Di Bello oturuyor.
Her iki takım da kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

