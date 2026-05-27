Ezeli rakipler Rafael Leao için karşı karşıya!

Galatasaray
ile Fenerbahçe
'nin, Milan
forması giyen Rafael Leao için devreye girdiği öne sürüldü. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport
, İtalyan ekibinden bu yaz ayrılması beklenen Portekizli yıldızın bir sonraki adresinin Süper Lig olabileceğini yazdı. Habere göre; Çizme ekibinde yeni sezon öncesi büyük bir kadro değişimi planlanırken, ayrılığı gündemde olan isimlerin başındaki Rafael Leao için iki Türk temsilcisinin girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Özellikle sarı-kırmızılıların transfer yarışında daha önde olduğu ve 26 yaşındaki hücum oyuncusuna yıllık net 10 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı ifade edildi. Milan'da bonuslarla birlikte yaklaşık 5.5 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun, bu teklife kayıtsız kalmasının zor olduğu aktarıldı.
Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin de oyuncuyu çok istediği vurgulandı.