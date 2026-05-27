Filipe Luis’i ikna turu!

Beşiktaş, teknik direktör sorununu çözmek için yollara düştü. Siyah-beyazlılar bir süre önce temas sağladığı Filipe Luis'ten, "Önceliğim Avrupa" cevabı almasına rağmen, 40 yaşındaki hocadan vazgeçmedi. Brezilyalı teknik adam, kariyerinin henüz başında Flamengo ile çok sayıda kupayı kaldırma başarısı yakaladı. Kartal'ın da 1 numaralı adayı olan Luis ile yüz yüze görüşmek için Asbaşkan Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen, Portekiz'e gitti.

TEK ADAY FİLİPE LUİS DEĞİL

Burada Beşiktaş'ın hedefleri ve planlama konuları kendisine sunuldu. Ünlü menajer Jorge Mendes ile de yüz yüze görüşmeler başladı. Luis anlatılan projeye olumlu baktı. Temaslar devam edecek. Ancak Portekiz'deki tek aday Luis değil. Son olarak West Ham United'ı çalıştıran Nuno Espirito Santo da gündemde. Luis'ten çıkacak sonuca göre tecrübeli hocayla da bir görüşme yapılacak.

KUPA CANAVARI

Filipe Luis, Flamengo ile 8 kupa kazandı. Genç hocanın Serie A, Copa Libertadores, Süper Kupa ve Brezilya Kupası başta olmak üzere Derby of the Americas, Challenger Cup ve iki kez Campeao Carioca şampiyonluğu bulunuyor.