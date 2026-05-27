Filipe Luis’i ikna turu!

Giriş Tarihi: 27.05.2026

Beşiktaş yönetimi, 40 yaşındaki teknik adam için Portekiz’e uçtu. 1 numaralı aday olan Luis ile görüşmeleri Asbaşkan Murat Kılıçv e Futbol Direktörü Önder Özen yürütüyor. Ünlü menajer Mendes ile de konuşuluyor. Genç hoca, anlatılan projeye olumlu baktı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş, teknik direktör sorununu çözmek için yollara düştü. Siyah-beyazlılar bir süre önce temas sağladığı Filipe Luis'ten, "Önceliğim Avrupa" cevabı almasına rağmen, 40 yaşındaki hocadan vazgeçmedi. Brezilyalı teknik adam, kariyerinin henüz başında Flamengo ile çok sayıda kupayı kaldırma başarısı yakaladı. Kartal'ın da 1 numaralı adayı olan Luis ile yüz yüze görüşmek için Asbaşkan Murat Kılıç ve Futbol Direktörü Önder Özen, Portekiz'e gitti.

TEK ADAY FİLİPE LUİS DEĞİL
Burada Beşiktaş'ın hedefleri ve planlama konuları kendisine sunuldu. Ünlü menajer Jorge Mendes ile de yüz yüze görüşmeler başladı. Luis anlatılan projeye olumlu baktı. Temaslar devam edecek. Ancak Portekiz'deki tek aday Luis değil. Son olarak West Ham United'ı çalıştıran Nuno Espirito Santo da gündemde. Luis'ten çıkacak sonuca göre tecrübeli hocayla da bir görüşme yapılacak.

KUPA CANAVARI
Filipe Luis, Flamengo ile 8 kupa kazandı. Genç hocanın Serie A, Copa Libertadores, Süper Kupa ve Brezilya Kupası başta olmak üzere Derby of the Americas, Challenger Cup ve iki kez Campeao Carioca şampiyonluğu bulunuyor.

