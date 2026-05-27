Galatasaray da istiyordu! 45 milyon euroya transfer oluyor...

Atalanta forması ile büyük bir çıkış yakalayan Ederson'un yeni takımı belli oluyor.

Galatasaray'ın da gündeminde yer aldığı belirtilen başarılı orta sahanın Manchester United ile ileri düzeyde görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Romano'nun haberine göre; Brezilyalı futbolcu, İngiliz deviyle kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Gelen diğer teklifleri şimdilik rafa kaldıran 26 yaşındaki yıldız, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Manchester United'ın oyuncu için Atalanta'ya 45 milyon euroluk teklif yaptığı ifade edildi. Kulüplerin anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.