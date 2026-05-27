Hoca ligi bilecek şampiyon yapacak

"Fenerbahçe'nin benim olduğum yerlerde aleyhine faaliyette kimse bulunamaz. Buna ne ben ne Fenerbahçe izin verir. Ona buna gider yaparak kimse kazanamaz. Dünya değişti, Türkiye değişti. Fenerbahçe'nin haklarını savunuruz her yerde, kimseye yedirmeyiz hakkımızı, kimseye de izin vermeyiz."

"Yerli mi yabancı mı kısmından çok, Türkiye Ligi'ni bilen bir hoca, daha güzel şampiyon yapar. Değerli teknik adamlarla görüşüyoruz."

"Her bölgede onlarca futbolcuyla temastayız. Sol stoperden kaleciye kadar. Öncelik forvet. Dünya yıldızlarını getireceğiz. Bu kadro çok değişecek."

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, A Spor'da Gündem Özel programının konuğu oldu. Projelerini anlatan ve soruları yanıtlayan Safi, teknik direktör tercihiyle ilgili şöyle konuştu: "Yerli mi yabancı mı kısmından çok, Türkiye Ligi'ni bilen hoca, Türkiye'de daha güzel şampiyon yapar. İster yerli ister yabancı. 25 Aralık'a kadar takvim çok yoğun. Türkiye Ligi'ni bilmeyen hocanın anlaması, bizim yine puan kaybettiğimiz haftalara denk gelecek. Değerli hocalarla görüşüyoruz, herkes daha uzun süreli gelmek istiyor. Biz 5-6 senedir dünya hocaları da getirdik, Türkiye'yi bilmiyorlardı. Ligi anlayana kadar biz 5-6 puan fark yiyoruz, yakalayana kadar ömrümüz geçiyor."

'YILDIRIM KENDİNİ GÜNCELLESİN'

Rakibi Aziz Yıldırım'a da göndermede bulunan Safi, "Aziz Yıldırım kendini güncellesin. Hep aynı açıklamalar… Bu işler için gençlik, istek, hırs lazım. Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çok istekliyim. Enerji doluyum. 7 Haziran'da camiamız fırsat verirse hayatımın en güzel yıllarını Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Ben sokaklardan geldim. En güçlü şeyimiz hayallerimiz, iştahımız. Gençliğimle, heyecanımla, cesaretimle Fenerbahçeme hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MALDİNİ BİZİM FUTBOL ELÇİMİZ'

Hakan Safi'nin geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya geldiği İtalyan futbol adamı Paolo Maldini ile ilgili gelen soruya Safi şu yanıtı verdi: "Maldini kardeşim, beni son Milan-Atalanta maçına davet etti. Atalanta başkanıyla da tanıştım. Onunla yeni projeler geliştirebiliriz, yeni yatırımlar yapabiliriz yurt dışında. Ben onun futbol aklına çok güveniyorum. Biz istemediğimiz halde birkaç futbolcuya da telefon açtı. Dünya futbolunda sevilen, ağırlığı olan biri. Bizim futbol elçimiz, futbol yüzümüz. Ne zaman ihtiyaç olursa konuşuruz. Bu hafta Şampiyonlar Ligi finaline gideceğiz birlikte. Son haftaya giriyoruz, enteresan şeyler olacak. Bizi izlemeye devam edin. O Milan'a yakışıyor, biz de F.Bahçe'ye yakışıyoruz. O da iştahlı, biz de iştahlıyız. Kendisiyle beraber yeni projeler görebilirsiniz."

ANADOLU'DAN 5 PİLOT TAKIM!

"Anadolu'dan 5 pilot takım satın alacağız. Avrupa'da 1 tane takım satın alacağız. Afrika'da pilot takımlar seçeceğiz. Göreceksiniz, 1 tane topçuyla bütün harcanan paraları çıkaracağız. Bunları yaparsak Fenerbahçe çok çeşitli enstrümanlara sahip olacak."

F.BAHÇE'NİN KADERİ STATTA!

"Stadyum kapasitemizi 65 bine çıkartmalıyız. Simülasyonunu yaptırdık. Burası yıkılmadan, sadece çatısı alınarak 64 bin 500'e çıkabiliyor çeliklerle. Türkiye'nin en büyük limanını yaptık, büyütmeye devam ediyoruz. Limanımın statikçisi ile stadyumun statikçisi aynı. Çeliklerle büyüdüğünü gördük, 3D çizimlerini yaptırdık. Fenerbahçe'nin kaderi, stadyum büyüyünce değişecek. Bu proje çok önemli. Gelirde de en büyük olmaya gideceğiz. Takımı şampiyon yapacağız, 2050 hedefine gideceğiz. Taraftarın da ne hissettiğini biliyorum. Parasını pulunu soruyorlar, şeklini buluruz. Transferleri daha getirmeden yörüngemizi kaydırmaya çalışıyorlar. 'Nasıl getireceksin' diyorlar, getireceğiz işte! 'Para nerede' bizde işte. 'Limit yok', buluruz çaresini yahu."

GELİR 1 MİLYAR EURO OLACAK!

"Fenerbahçe'nin gelirleri 1 milyar Euro'ya çıkacak. Hayal kurmuyoruz. Fenerbahçe GYO kuracağız. Fenerbahçe, 1 milyon metrekare alan alacak. Buralardan hem Fenerbahçeliler hem Fenerbahçe para kazanacak. GYO'nun büyüklüğü Fenerium'dan yukarı çıkacak. Fenerium'un da büyütülüp halka açılması lazım. Daha başka yatırım araçları da var. Fenerbahçe kendi büyüklüğünü kullanamıyor şu an. Dünyanın en büyük borsası Londra ve NASDAQ, oralara kadar götürürüz, Fenerbahçe markası inanılmaz büyük. Biz uyutula uyutula marka değerimizi unuttuk. F.Bahçe'nin öyle gücü var."

FORVET VE SOL STOPER...

Merak edilen transfer konusuyla ilgili ise Safi şu bilgileri verdi: "Forvet transferi heyecanlandıracak. Her bölgede onlarca futbolcuyla temas halindeyiz. Sol stoperinden kalecisine kadar. Önceliğimiz forvet hattı. Dünya yıldızlarını getireceğiz. Mevcut kadro çok değişecek. Görüştüğümüz isimler var. Seçimden önce açıklamaya çalışacağız. Atan ve tutanın iyi olacağı kadro kuracağız. Ama en önemlisi, ana omurgayı hızlı ve doğru şekilde kuracağız. Kafamda hızlı kanat oyuncusu da var. Bir tane hoca adayımız 'Topu bizim kadar biliyorsun' dedi, ben bilmiyorum, ben izlemeyi biliyorum. 20-21 Haziran'da top başı yapacak takım. F.Bahçe, Avrupa'sız düşünülemez. UEFA'nın kuralları var ama Fenerbahçemizin ağustos ayına bırakmayacağız. Fırsat transferi zamanı değil, Fenerbahçe'nin omurgasını doğru kurmasının zamanı."