’İstersem yarın iki santrforu getiririm’

6-7 Haziran'da yapılacak seçim öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım
, katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yaptı. "Karşı tarafın listesine baksınlar. Eğer çok inanıyorlarsa karşı tarafa o zaman versinler. Ama hepsini uyarayım, 4 ay sonra kongre olur yine.
Ama ben artık olmam, ben gelmem" diyen Yıldırım, "Benden sonraki 8 senede benim 2015'te aldığım oyuncuların kalitesinde hiçbir oyuncu alınmadı. İyi analiz edilmedi. Futbol aklı olmadığı için hep çok transferler yapıldı…
Ben şu anda 2 santrfora da imza attırabilirim. Fazla para verelim dersek, yarın getiririm. Kulübe yazık. Onun için pazarlıklar devam ediyor. Baktık ki bu hafta değil, taraftar istiyor diye biz de 2 tane transferi yaparız. Bizim hedefimiz yalnızca Türkiye Ligi değil.
Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir kadro yapacağız. Bütün Fenerbahçeliler bilsin"
ifadelerini kullandı.