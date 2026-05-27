Kardeşim Okan Buruk Terim’i geçebilir!

Galatasaray kariyerinde şampiyonlukların yanı sıra UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan, karakteri ve yeteneğiyle sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Taffarel, SABAH SPOR'A konuştu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Aslan'ın lige ambargo koymasını yorumlayan 60 yaşındaki efsane isim, "Şampiyonlukların devamlılığı ve takımın performansı beni hep mutlu ediyor" dedi. Galatasaray'ın artık dünya çapında bir kulüp olduğunu hatırlatan Taffarel, "Kalbimin takımı olan Galatasaray'ı her zaman takip ediyorum. Son yıllarda Galatasaray oyunculara çok daha fazla yatırım yapıyor ve bu da Avrupa kupalarında rekabet edecek yüksek kaliteyi ve seviyeyi beraberinde getiriyor. Kaliteli isimler transfer ediliyor" ifadelerini kullandı.

AİLE ÇOK ÖNEMLİ! OYUNCULARIN RUHUNA DOKUNUYOR

Galatasaray'ın sadece futbol takımı değil aynı zamanda bir aile olduğunu vurgulayan Taffarel şöyle devam etti: "Sarı-kırmızılı kulüp ve teknik heyeti yabancı futbolcuların ruhuna dokunmasını biliyor. Futbolcu bu aile ortamının içine girdiğinde de kendini aşıp farklı bir performans ortaya koyuyor. Bunun sonucunda da başarılar ve kupalar gelmeye başladı. Ancak iyi bir teknik ekip ve büyük bir teknik direktör olmadan hiçbir şey kazanılmaz. Geçmişte kulübe çok büyük katkılar sağlayan Fatih Terim vardı, bugün ise benim kardeşim Okan var. Okan her zaman çok iyi bir insan ve iyi bir dost olmuştur. Şimdi de büyük bir teknik direktör olduğunu gösteriyor ve Galatasaray taraftarına birçok kupa kazandırıyor. Belki ileride Terim'i bile geçebilir. Onun başarısı beni mutlu ediyor."

TESADÜF OLAMAZ

"G.Saray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans gösterdi. Liverpool ile 3 kez karşılaşıp 2 galibiyet almak kolay değil. Tesadüf olamaz. Juventus'a 5 gol atmak ve elemek tarihe geçecek bir sonuç. Bu sene de Ş.Ligi'nde üst düzey performans bekliyorum. G.Saray'ın, taraftarı önünde Avrupa'da yenemeyeceği takım yok."

EDERSON'A SABREDİLMELİ

Brezilya Milli Takımı'nın kaleci antrenörü olan Taffarel, Fenerbahçe'de bu sezon eleştirilerin hedefindeki isim olan öğrencisi Ederson'un durumunu değerlendirdi: "Ederson dünya çapında çok iyi bir kaleci. Zaten milli takımının bir numarası. Ona güveniyoruz. Türkiye'de ilk yılında adaptasyon ve uyum sorunu yaşadı. Bazı maçlarda şanssızlık oldu. Fenerbahçe'nin ona sabretmesi gerekiyor. İstikrarlı bir ortamda kendisini ve yeteneğini gösterecektir."

SARA YENİDEN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILIR

"Gabriel Sara, milli takıma geldiğinde iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Sonra kampta şanssız bir sakatlık yaşadı ve ritmini kaybetti. Dünya Kupası'na gidemedi belki ama kesinlikle orada olabilecek kalitede bir isim. Top tekniği ve oyun görüşü üst düzey bir futbolcu. Her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor. Son iki sezonda zaten Galatasaray'da yaptıkları ortada. Gelir gelmez şampiyonluğun en kilit futbolcularından oldu. Tekrardan Brezilya Milli Takımı'na seçileceğini düşünüyorum."