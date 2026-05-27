Konferans Kupası sahibini buluyor
Giriş Tarihi: 27.05.2026

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde final heyecanı bugün yaşanacak. İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, Almanya'da şehir ile aynı ismi taşıyan Leipzig Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakasında karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Her iki takım da kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselme başarısı gösterdi. Ayrıca Crystal Palace ile Rayo Vallecano, resmi maçlarda ilk kez karşı karşıya gelecek.
