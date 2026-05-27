Kralların takımı Trabzonspor

Trabzonspor
, 2025/26 sezonunu yalnızca kupalar ve başarılarla değil, bireysel performanslardaki zirveyle de tamamladı. Bordo-mavililer; erkek futbolu, kadın futbolu ve basketbolda "krallık"
sevinci yaşayarak Türk sporunda dikkat çeken bir başarıya imza attı. Trendyol Süper Lig'de Paul Onuachu
, 30 maçta attığı 22 golle gol krallığına ulaştı. Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise Natalia Oleszkiewicz 22 karşılaşmada 30 golle sezonu açık ara gol kraliçesi olarak tamamladı. Trabzonspor'un basketboldaki yükselen yıldızı Marcquise Reed de ligde 30 maçta toplam 703 sayı ile sezonu zirvede bitirdi.