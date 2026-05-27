Oliver Glasner: “Bu oyuncu kadrosu bunu hak etmişti”

Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner, Konferans Ligi'nde şampiyon oldukları Rayo Vallecano maçı sonrası konuştu.

Glasner yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maç beklediğimiz gibi geçti ama bence ikinci yarıda inanılmaz bir 15 dakika oynadık. Son dakikalarda çok iyi savunma yaptık. Harika bir akşamdı. Bu oyuncu kadrosu ve taraftarlar bunu hak etmişti.

Kendimi bu grubun bir parçası olarak görüyorum. Bir teknik direktör olarak tek başına hiçbir şey yapamazsınız. Harika bir ekibe ve özellikle de harika oyunculara ve insanlara ihtiyacınız vardır. Bu grup da aynen böyle. Her zaman birbirlerine kenetlendiler ve çok çalıştılar. İlk günden beri, çok çalışırsanız her şeyin mümkün olduğu zihniyetini oluşturduk.

"HAYATIMIZIN EN GÜZEL GÜNLERİ"

Crystal Palace dönemim, benim için çok anlamlıydı. Bugün toplantıda oyuncularla konuşuyordum; taraftarların bize hayatlarının en güzel gününü yaşattığımız için teşekkür ettiğini duyuyorsunuz. Ben de oyunculara teşekkür ettim çünkü benim için de durum aynı. Oyuncular ve taraftarlar, bugün burada bulunan ailemle birlikte bana hayatımızın en güzel günlerini yaşattılar. Oyuncular her zaman beni dinledi, destekledi, bana güvendi ve söylediklerime inandı. Bazen çok talepkar olabiliyorum. Oyunculara, tüm personele ve tabii ki tüm taraftarlara çok teşekkür ederim. İngiltere'den buraya kaç kişinin geldiğini bilmiyorum ama harika bir parti vereceklerini düşünüyorum ve biz de onlara katılacağız.

"OLMASI GEREKEN YERDE"

Şu anda bunun son maç olduğuna bile inanamıyorum. Bu, Crystal Palace tarihinin okunması gereken güzel bir bölümü ancak başka güzel bölümler de gelecek. Federasyon Kupası'ndan sonra oyunculara, gidin ve hak ettiğiniz şeyi, Avrupa Ligi'ni kazanın demiştim. Şimdi bir yıllık gecikmeyle Crystal Palace olması gereken yerde."