Önce %100 sağlık!

A Milli Takım'da üst üste gelen sakatlık haberleri sonrası önlem amacıyla kamptaki tüm milli oyuncular testlere tabi tutuldu. Önleyici sakatlık taraması yapılan futbolcuların test sonuçları çıkacak ve sağlık ekibi incelemelerini teknik ekiple paylaşacak. 'Önce sağlık' diyen teknik direktör Vincenzo Montella, sonuçlara göre oyunculara yükleme yapacak. Kenan Yıldız ve Arda Güler ile birlikte Kerem Aktürkoğlu son dönem herkesi korkutmuştu. Ancak 3 oyuncunun da turnuvaya yüzde 100 hazır başlayacakları ifade edildi. Ayrıca bu sezon sık sakatlık yaşayarak 90 gün sahalardan uzak kalan ve 15 maç kaçıran Hakan Çalhanoğlu'na da büyük önem veriliyor. Milli futbolcunun adale sakatlığını önlemek için hafif çalışmalar yaptırılıyor.

KAMPA 2 GÜN BAYRAM ARASI

Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi çalışmalarına bayram arası verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella, iki gün izin verdiği oyuncularıyla yarın tekrar bir araya gelecek ve çalışmalara bu kez tam kadro devam edecek. İzinli oldukları için şu ana kadar milli takıma katılmayan Altay Bayındır, Arda Güler, Atakan Karazor, Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç ve Zeki Çelik, dönüşte idmanlara başlayacak.

50 BİN KİŞİ UĞURLAYACAK

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran 2026 Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları dün başladı. Chobani Stadyumu'nda oynanacak maç için biletlere yoğun ilgi oldu. 50 bin kişilik stadyumda oynanacak maç için kalan sınırlı sayıda biletlerin tükenmesi ve dolu tribünler karşısında İstanbul'a veda edilmesi bekleniyor.