SABAH Spor gündeme damga vurdu

F.Bahçe'de seçim yarışı her geçen gün daha da kızışmaya başladı.. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, söylemlerini sertleştirdi.. SABAH SPOR
iki tarafın da nabzını tutarken Safi'nin hafta sonu İstanbul'da görüştüğü İtalyanların efsane kaptanı ve yıldızı Paolo Maldini'nin dün SABAH SPOR'DA
söyledikleri büyük yankı buldu.. Milan
'ın 11 sene sonra gelen şampiyonluğunda taşları döşeyen isim olan Maldini, Safi'ye Fenerbahçe
'yi analiz etmiş ve önemli bir yol haritası çıkarmıştı. İtalyan futbol adamı şunları söylemişti: "Hakan Bey, Milan tarihinde oynadığım rolden ve son dönemde Milan'da yaptıklarımdan etkilenmiş..
Kendisiyle Fenerbahçe ve kafasındaki futbol yapılanması hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Taraftarın dominant, hücum ağırlıklı bir futbol izlemek istediğini biliyorum. Hakan Bey ile doğru projeleri inşa edebilmesi adına Fenerbahçe'yi daha da yakından takip ettim.
Fenerbahçe'de uzun zamandır şampiyonluk hasreti yaşanıyor. Bunu Milan'da biz de yaşadık. Öncelikle kadroyu başka bir seviyeye taşımak gerekiyor. 1 yıl içerisinde şampiyon olacak kadroyu oluştururken aynı zamanda sağlam bir omurga inşa etmek lazım…"