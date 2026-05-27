Sallai’de sınır 20 milyon Euro

Galatasaray'da başarılı bir sezonu geride bırakan Roland Sallai, sağ bekte önce Singo sonra Sacha Boey'i yedek bıraktı. Sallai bu performansıyla Premier Lig kulüplerinin dikkatini çekti. Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Macar oyuncuyla ilgili bilgi aldığı ortaya çıktı. Sarıkırmızılılar, 2 sene önce 6 milyon Euro'ya transfer ettiği Sallai'ye 20 milyon Euro'nun (1 milyar TL) üzerinde değer biçiyor. Aslan 20 milyon Euro nakit artı bonuslar içeren teklif gelmedikçe masaya bile oturmayacak.

ZEKİ HAMLESİ

İtalyan medyası, G.Saray'ın Zeki Çelik için temas kurduğunu iddia etti. Roma ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki sağ bek için G.Saray'ın teklifte bulunduğunun altı çizilirken Roma'nın da oyuncuya sözleşme önerdiği ancak milli futbolcunun beklentisinin daha yüksek olduğu öğrenildi.

BURUK SEZONU AÇIYOR!

Sezon biter bitmez tatile çıkan Okan Buruk, Marmaris'in ardından Bodrum'da soluğu aldı. Buruk, hafta sonu Macaristan'ın yolunu tutacak ve PSG-Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini tribünde takip edecek. Buruk'a futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu da Budapeşte seyahatinde eşlik edecek. İkili transfer sürecini birlikte yönetirken bazı isimler üzerinde de hızlı hamleler yapılacak.

EN GENÇ 4. TAKIM!

Bu sezon Süper Lig'de yaş ortalamalarında G.Saray 4. sırayı aldı. 25.06 ortalama ile Göztepe ilk sırada yer alırken 25.08 ile Trabzonspor, 25.67 ile Konyaspor geliyor. Aslan ise 26.15 ile dördüncü sırada. Beşiktaş 26.9, F.Bahçe ise 27.34 yaş ortalamalarına ulaştı.