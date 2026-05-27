Sezonu 22 gol-8 asistle tamamlayan Victor Osimhen, özellikle 7 gol attığı Şampiyonlar Ligi'nde piyasasını yaptı. Teknik adam değişikliğine giden Chelsea başta olmak üzere Avrupa'dan kulüpler, Osimhen'i listesine aldı. Galatasaray cephesi ise yeni sezon planlamasını Nijeryalı forvete göre yapıyor ve Osimhen'e alternatif yedek golcü bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu, "Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz" diyerek olası tekliflere kapıyı kapadı. Sarı-kırmızılı kulüp, bonservisine 75 milyon Euro ödediği yıldız oyuncusuna herhangi bir fiyat belirlemedi. Galatasaray'da mutlu olan Victor Osimhen de Temmuz ayında geri dönecek şekilde İstanbul'dan ayrılıp tatile çıktı ve Göktürk'teki ev düzenini bozmadı.

PARASI ŞİMDİDEN HAZIR

15+6 milyon Euro'dan senelik 21 milyon Euro kazanan Nijeryalı golcü için 3 reklam anlaşması hazır. Osimhen kalırsa bu reklamlarda markaların yüzü olacak ve 6 milyon Euro'luk imaj hakkı parasını alacak.

İTALYA'YA KAPISI KAPALI!

Osimhen'in sözleşmesinde iki sezonu kapsayan Serie A'ya transferine ceza maddesi koyulmuştu. 1 Eylül 2027'den önce Osimhen İtalya'da bir kulübe satılırsa, Napoli'ye 75 milyon Euro tazminat ödenmesi söz konusu.

1 SORU 1 CEVAP

BÜLENT TİMURLENK: OSİMHEN'İ SATAN BAŞKAN OLMAK!

Yönetimin Osimhen'i satmama kararını nasıl yorumlarsınız? Sizce yönetimin fikrini değiştirecek bonservis ne kadardır?

Dünyada satılmayacak futbolcu yok. İstediğin fiyatın oluşabilmesi için başarılı bir sezonu geride bırakmış olmak, Dünya Kupası sahnesi, Şampiyonlar Ligi performansı... Bütün bunlar önemli. Osimhen, Dünya Kupası'nda yok ama gün itibarıyla elit santrforlar arasında; üstelik de yaş avantajı ile 100 milyon Euro üzerinde bir değere sahip. Bazen finansal çıkmaza girip yüksek maaştan da kurtulmak için çok da pazarlık yapmadan oyuncudan kurtulmak istersin. Örneğin Sneijder'in Inter'den 8 milyon Euro'ya G.Saray'a gelmesi gibi. İcardi'nin olmadığı bir G.Saray, Osimhen'in arkasına santrfor alacak. Osimhen için yönetimin kafasındaki fiyat, ufak pazarlık payı ile 140 milyon Euro. Bu paralar kimlere verilmedi ki? Transferde domino etkisi vardır. Bir bakmışsınız kapınızı Arsenal-Real Madrid çalmış. Ancak Dursun Özbek'in 80 milyon Euro yatırım yaptığı Osimhen'i yeni seçildiği 2 yıllık döneminde, kadroda tutmak isteyeceği kesin. Çünkü satarsa Osimhen'i alan değil Osimhen'i satan başkan diye hatırlanır. Bakınız; Milan'da Silvio Berlusconi ve Andriy Shevchenko örneğinde olduğu gibi...