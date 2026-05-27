Tangocu Rossi kaleye aday!

Beşiktaş yabancı kaleci arayışında gündemine Flamengo'dan Agustin Rossi'yi aldı. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki Arjantinli eldiven için temaslarına başladı. Filipe Luis döneminde Flamengo'da önemli başarılara imza atan file bekçisinin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın uygun bir bonservisle transfer girişimlerinden sonuç almak istediği aktarıldı.

ALMANLARIN HEDEFİNDE

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer vermediği Felix Uduokhai, kendisine Almanya ve Rusya'dan gelen teklifler karşısında tercihini ülkesinden yana kullanmaya hazırlanıyor. Bundesliga'ya yükselen Schalke 04 ve daha önce de kendisini isteyen Mainz, oyuncuya yakın ilgi gösteriyor. Düzenli forma giyeceği bir yerde kariyerini sürdürmeyi amaçlayan Uduokhai için siyah-beyazlılar ise 3-4 milyon Euro seviyelerinde bonservis bekliyor. 28 yaşındaki stoper, 6.5 milyon Euro'ya Augsburg'dan transfer edilmişti.

DJALO HOCAYI BEKLİYOR

Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Tiago Djalo, geride kalan sezonda umduğunu bulamamış, özellikle Agbadou transferiyle forma şansı azalmıştı. Bu nedenle teklifleri değerlendirme kararı alan oyuncu, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni hocayı bekleme kararı verdi. Beşiktaş'ın geçen sezon oynadığı 46 resmi karşılaşmanın sadece 22'sinde şans bulan futbolcu, 1823 dakika sahada kalırken bu karşılaşmaların 20'sine ilk 11'de başlamış, 2 gol katkısı vermişti. 26 yaşındaki oyuncu, düzenli olarak forma şansı bulmak istiyor. Bu nedenle yeni gelecek teknik adamın tavrına göre hareket edecek.