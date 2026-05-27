Trabzonspor’a transferde takas önerisi!

Giriş Tarihi: 27.05.2026 09:27 Son Güncelleme: 27.05.2026 09:28

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirmeye başlayan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Trabzonspor, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını ağırlıklı olarak yabancı futbolcular üzerinden sürdürse de yerli alternatifler için de çalışmalar devam ediyor.

Sezon bitmeden önce ismi gündeme gelen Mithat Pala için Çaykur Rizespor ile şu ana kadar yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmamıştı.

Yönetim, kısa süre içerisinde bir karar vererek, 25 yaşındaki çok yönlü oyuncunun transferini olumlu ya da olumsuz sonuçlandırmak istiyor.

CHAM ÖNERİSİ

İlk etapta Çaykur Rizespor'un istediği yüksek bonservis bedelini vermek istemeyen Trabzonspor, daha sonra ise komşu ekibin Muhammed Cham'ı takasta istemesi nedeniyle düşünme kararı almıştı.

