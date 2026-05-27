Trabzonspor’a transferde takas önerisi!

Trabzonspor, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını ağırlıklı olarak yabancı futbolcular üzerinden sürdürse de yerli alternatifler için de çalışmalar devam ediyor.

Sezon bitmeden önce ismi gündeme gelen Mithat Pala için Çaykur Rizespor ile şu ana kadar yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmamıştı.

Yönetim, kısa süre içerisinde bir karar vererek, 25 yaşındaki çok yönlü oyuncunun transferini olumlu ya da olumsuz sonuçlandırmak istiyor.