Yıldırım transfer için Londra’da!

Fenerbahçe
'de başkan adayı Aziz Yıldırım
, transfer planlaması kapsamında 3 gün sürecek bir Londra programı için bugün İngiltere
'ye gidiyor. Yıldırım'ın bu ziyaret kapsamında hem çeşitli temaslarda bulunacağı hem de gelecek sezon kadro yapılanması için önemli transfer görüşmeleri yapacağı öğrenildi. Özellikle stoper ve forvet hattına yapılacak takviyeler, gündemin merkezinde yer alıyor.
Savunma bölgesi için Bournemouth forması giyen ve sözleşmesi biten Marcos Senesi ile Fulham'da oynayan Calvin Bassey'in
isimleri öne çıkarken, forvet hattı için ise bonservisi Paris Saint-Germain'de olan yıldız Randal Kolo Muani'nin liste başında bulunduğu ifade ediliyor.
Görüşmelerin Londra ayağında oyuncu menajerleri ve kulüplerle temasların hız kazanması bekleniyor.