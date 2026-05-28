‘Adalet tecelli etmeli’

Fenerbahçe Futbol A Takımı otobüsüne 4 Nisan 2015'te Trabzon
'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik soruşturmanın tekrar açılmasına ilişkin başkan adayları Aziz Yıldırım
ve Hakan Safi
açıklama yaptı. Dönemin başkanı da olan Yıldırım, ''Takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen 'kalleş silahlı saldırı' ile ilgili alınan kararı, dikkatle ve büyük bir sorumluluk bilinciyle takip etmiş bulunmaktayız. Bugün gelinen noktada ise dosya ile ilgili 'kanun yararına bozma' kararı alınması, adaletin tecellisi adına atılmış son derece kritik ve memnun edici bir adımdır.
Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı, Bakan Yardımcıları ve devlet nezdinde konunun takipçisi olan herkese teşekkürlerimizi sunarız. O karanlık geceyi aydınlatmak, boynumuzun borcudur''
ifadelerini kullandı. Hakan Safi ise şöyle konuştu:
''Camiamızda büyük bir yara bırakan menfur saldırının aydınlatılması ve faillerinin ortaya çıkartılarak cezalandırılmaları için yeniden başlatılan hukuki süreç neticesine alınan 'kamu yararına bozma' kararını önemli buluyor ve yakından takip ediyoruz. Kamuoyunun ve camiamızın yegane beklentisi; futbol kafilemizin canına kast eden bu kara olayın üzerindeki tüm sis perdesinin kalması ve gerçeklerin gün yüzüne çıkarak adaletin tecelli etmesidir.''