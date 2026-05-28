Arjantin’in 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Arjantin Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu belli oldu.
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kadrosuna dahil edildi.
Lionel Messi, kariyerinde 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Jean Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez.
Defanslar: Leandro Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina
Orta sahalar: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez
Hücumcular: Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, Lautaro Martinez